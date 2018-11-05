23:42
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, сьогодні
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Голос Америки. Трамп прокоментував поновлення жорстоких санкцій проти Ірану

      Голос Америки 32 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – США поновлюють жорсткі санкції проти Ірану, направлені, серед іншого проти енергетичного та банківського секторів. Президент Дональд Трамп впевнений, що Іран не відмовився від планів створення ядерної зброї і підтримує терористичні рухи.

      Також у випуску: 

      До проміжних виборів у США залишаються лічені години, в останній день кандидати продовжують активну агітацію.

      Теги: Голос Америки Іран Санкції Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 листопада: розслідування смерті Катерини Гандзюк та нові прибутки Порошенка
      сьогодні , 22:12 Головні новини 5 листопада: розслідування смерті Катерини Гандзюк та нові прибутки Порошенка
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      сьогодні , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?
      сьогодні , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?
      Яніна Ткачук
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      сьогодні , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Обленерго реформують: коли і скільки платитимемо по-новому
      сьогодні , 20:02 Обленерго реформують: коли і скільки платитимемо по-новому
      Яніна Ткачук
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук