Голос Америки. Трамп прокоментував поновлення жорстоких санкцій проти Ірану
У свіжому випуску "Голос Америки" – США поновлюють жорсткі санкції проти Ірану, направлені, серед іншого проти енергетичного та банківського секторів. Президент Дональд Трамп впевнений, що Іран не відмовився від планів створення ядерної зброї і підтримує терористичні рухи.
Також у випуску:
До проміжних виборів у США залишаються лічені години, в останній день кандидати продовжують активну агітацію.
Джерело: 24 канал
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