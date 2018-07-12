01:10
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Трамп рассказал, на кого возлагает вину за аннексию Крыма

Голос Америки 157 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп будет обсуждать вопрос Украины на встрече с президентом Путиным в Хельсинки. Трамп недоволен ситуацией с Крымом, а вину за аннексию полуострова Россией возлагает на администрацию Обамы.

Также в выпуске:

НАТО подтвердило поддержку стремлениям Украины вступить в Альянс.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Голос Америки
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 12 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
12 июля, 23:00 Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
Олександра Устінова 102
Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
12 июля, 22:28 Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
169
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
346
Как вывести 16 видов пятен
12 июля, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
12 июля, 22:01 Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
Олексій Чибісов 1516
Солдат почетного караула прокомментировал поступок Порошенко с его шапкой
 15 марта , 08:09
Биатлон на Олимпиаде-2018: украинки провалили гонку, сенсационную победу одержала Беларусь
 22 февраля , 14:38
Солнечное затмение 13 июля 2018: чем особенный этот день и как он скажется на знаках Зодиака
 12 июля , 21:03
Игоря Плотницкого арестовали, – российские СМИ
 25 января , 18:35
Голос Америки. Трамп призвал Россию готовиться к удару по Сирии
 11 апреля , 23:10
Голос Америки. Аналитики США рассказали, к чему приведут российские судна в Азовском море
 1 июня , 23:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук