Голос Америки. Трамп рассказал, на кого возлагает вину за аннексию Крыма
В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп будет обсуждать вопрос Украины на встрече с президентом Путиным в Хельсинки. Трамп недоволен ситуацией с Крымом, а вину за аннексию полуострова Россией возлагает на администрацию Обамы.
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Источник: 24 канал
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