Голос Америки. Трамп рассказал, на кого возлагает вину за аннексию Крыма

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент Трамп будет обсуждать вопрос Украины на встрече с президентом Путиным в Хельсинки. Трамп недоволен ситуацией с Крымом, а вину за аннексию полуострова Россией возлагает на администрацию Обамы.

Также в выпуске: НАТО подтвердило поддержку стремлениям Украины вступить в Альянс.