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Голос Америки. Трамп розповів, на кого покладає провину за анексію Криму

Голос Америки 306 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент Трамп обговорюватиме питання України на зустрічі з президентом Путіним в Гельсінкі. Трамп незадоволений ситуацією з Кримом, а провину за анексію півострова Росією складає на адміністрацію Обами.

Також у випуску:

НАТО підтвердило підтримку прагненням України вступити в Альянс.

Теги: Новини України Голос Америки Дональд Трамп Новини США Анексія Криму Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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