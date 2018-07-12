Голос Америки. Трамп розповів, на кого покладає провину за анексію Криму

У свіжому випуску "Голос Америки" – президент Трамп обговорюватиме питання України на зустрічі з президентом Путіним в Гельсінкі. Трамп незадоволений ситуацією з Кримом, а провину за анексію півострова Росією складає на адміністрацію Обами.

Також у випуску: НАТО підтвердило підтримку прагненням України вступити в Альянс.