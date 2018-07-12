Голос Америки. Трамп розповів, на кого покладає провину за анексію Криму
У свіжому випуску "Голос Америки" – президент Трамп обговорюватиме питання України на зустрічі з президентом Путіним в Гельсінкі. Трамп незадоволений ситуацією з Кримом, а провину за анексію півострова Росією складає на адміністрацію Обами.
Також у випуску:
НАТО підтвердило підтримку прагненням України вступити в Альянс.
Джерело: 24 канал
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