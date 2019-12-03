Голос Америки: Трамп считает, что НАТО может ладить с Россией

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне заявил, что вместе с французским главой государства Эммануэлем Макроном чувствует: Альянс может ладить с Россией. Трамп подчеркнул, что это было одним из его лозунгов во время предвыборной кампании. "Я говорил об этом на больших стадионах и людям это нравилось", – подчеркнул он.

Также в выпуске: Самое важное с саммита НАТО в Лондоне: заявления Макрона. Американские демократы опубликовали доклад с результатами расследования по импичменту Трампа.