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      24 Канал Программы Голос Америки
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Трамп считает, что НАТО может ладить с Россией

      Голос Америки 14 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне заявил, что вместе с французским главой государства Эммануэлем Макроном чувствует: Альянс может ладить с Россией. Трамп подчеркнул, что это было одним из его лозунгов во время предвыборной кампании. "Я говорил об этом на больших стадионах и людям это нравилось", – подчеркнул он.

      Также в выпуске:

      Самое важное с саммита НАТО в Лондоне: заявления Макрона.

      Американские демократы опубликовали доклад с результатами расследования по импичменту Трампа.

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      Теги: Новости Украины Голос Америки Эммануэль Макрон Новости России НАТО Дональд Трамп Госдолг США
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