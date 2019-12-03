Голос Америки: Трамп вважає, що НАТО може ладнати з Росією
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Лондоні заявив, що разом з французьким главою держави Еммануелем Макроном відчуває: Альянс може ладнати з Росією. Трамп підкреслив, що це було одним з його гасел під час передбвиборчої кампанії. "Я говорив про це на великих стадіонах і людям це подобалося", – наголосив він.
Також у випуску:
Найважливіше з саміту НАТО у Лондоні: заяви Макрона.
Американські демократи опублікували доповідь із результатами розслідування щодо імпічменту Трампа.
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