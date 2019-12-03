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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Голос Америки: Трамп вважає, що НАТО може ладнати з Росією

      Голос Америки 59 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Лондоні заявив, що разом з французьким главою держави Еммануелем Макроном відчуває: Альянс може ладнати з Росією. Трамп підкреслив, що це було одним з його гасел під час передбвиборчої кампанії. "Я говорив про це на великих стадіонах і людям це подобалося", – наголосив він.

      Також у випуску: 

      Найважливіше з саміту НАТО у Лондоні: заяви Макрона.

      Американські демократи опублікували доповідь із результатами розслідування щодо імпічменту Трампа.

       

       

      "Голос", "ЄС" і "Батьківщина" виступили зі спільною заявою в Раді: відео
      3 грудня
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      Теги: Новини України Голос Америки Держборг США Дональд Трамп НАТО Новини Росії Еммануель Макрон
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