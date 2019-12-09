Голос Америки: Трамп считает, что Украина – это европейский вопрос

В свежем выпуске "Голоса Америки" – сенатор-республиканец Рон Джонсон прокомментировал, что Соединенные Штаты должны присоединиться к решению конфликта на востоке Украины. Зато Трамп неоднократно отмечал, что Украина – это более европейский вопрос. Кроме того, в разговоре с сенатором президент США постоянно подчеркивал, что пытался давить на Европу, чтобы она делала больше.

Также в выпуске: Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию как государство-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.