Голос Америки: Трамп вважає, що Україна – це європейське питання

У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенатор-республіканець Рон Джонсон прокоментував, що Сполучені Штати мають долучитися до вирішення конфлікту на сході України. Натомість Трамп неодноразово відзначав, що Україна – це більш європейське питання. Крім того, в розмові з сенатором президент США постійно наголошував, що намагався тиснути на Європу, щоб вона робила більше.

Також у випуску: Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.