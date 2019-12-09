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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Голос Америки: Трамп вважає, що Україна – це європейське питання

      Голос Америки 128 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенатор-республіканець Рон Джонсон прокоментував, що Сполучені Штати мають долучитися до вирішення конфлікту на сході України. Натомість Трамп неодноразово відзначав, що Україна – це більш європейське питання. Крім того, в розмові з сенатором президент США постійно наголошував, що намагався тиснути на Європу, щоб вона робила більше.

      Також у випуску: 

      Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.

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      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США
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