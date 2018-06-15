Голос Америки. Трамп сделал громкое заявление в отношении Путина и аннексии Крыма
В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп заявил, что может скоро встретиться с Владимиром Путиным, и сказал, что Москва захватила Крым из-за слабости его предшественника Барака Обамы.
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Источник: 24 Канал
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