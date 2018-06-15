Голос Америки. Трамп зробив гучну заяву щодо Путіна та анексії Криму
У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп заявив, що може скоро зустрітись із Володимиром Путіним, та сказав, що Москва захопила Крим через слабкість його попередника Барака Обами.
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Джерело: 24 Канал
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