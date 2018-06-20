Голос Америки. Трамп сделал заявление по разъединению семей нелегальных эмигрантов на границе

Голос Америки. Трамп сделал заявление по разъединению семей нелегальных эмигрантов на границеГолос Америки 50 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп пообещал исполнительным указом положить конец разъединению семей нелегальных эмигрантов на границе.
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Источник: 24 Канал
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