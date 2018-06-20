Голос Америки. Трамп зробив заяву щодо роз’єднання родин нелегальних емігрантів на кордоні

Голос Америки. Трамп зробив заяву щодо роз’єднання родин нелегальних емігрантів на кордоніГолос Америки 131 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп пообіцяв виконавчим указом покласти край роз’єднанню родин нелегальних емігрантів на кордоні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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