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Голос Америки. Трамп зробив заяву щодо роз’єднання родин нелегальних емігрантів на кордоні

Голос Америки 131 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – Президент США Дональд Трамп пообіцяв виконавчим указом покласти край роз’єднанню родин нелегальних емігрантів на кордоні.

Також у випуску:

Політика "Нуль толерантності", запроваджена в травні цього року, викликала обурення в США. Репортаж з Техасу.

Чому США вийшли з Ради з прав людини ООН?
 

Теги: Новини політики Новини США Голос Америки біженці Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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