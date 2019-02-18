Голос Америки: Трамп требует от европейцев забрать пленных бойцов Исламского государства

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп требует от европейцев забрать пленных бойцов, воевавших за Исламское государство, которые являются гражданами стран Европы и судить их дома, иначе США будут вынуждены их отпустить.

Также в выпуске: Демократы собираются блокировать решение Трампа о введении чрезвычайного положения в Конгрессе и судах.