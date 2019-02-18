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      Голос Америки: Трамп требует от европейцев забрать пленных бойцов Исламского государства

      Голос Америки 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп требует от европейцев забрать пленных бойцов, воевавших за Исламское государство, которые являются гражданами стран Европы и судить их дома, иначе США будут вынуждены их отпустить.

      Также в выпуске:

      Демократы собираются блокировать решение Трампа о введении чрезвычайного положения в Конгрессе и судах.

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      Теги: Война в Сирии Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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