Голос Америки: Трамп требует от европейцев забрать пленных бойцов Исламского государства
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп требует от европейцев забрать пленных бойцов, воевавших за Исламское государство, которые являются гражданами стран Европы и судить их дома, иначе США будут вынуждены их отпустить.
Также в выпуске:
Демократы собираются блокировать решение Трампа о введении чрезвычайного положения в Конгрессе и судах.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии