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      Голос Америки: Трамп вимагає від європейців забрати полонених бійців Ісламської держави

      Голос Америки 26 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп вимагає від європейців забрати полонених бійців, що воювали за Ісламську державу, та які є громадянами країн Європи і судити їх вдома, інакше США будуть вимушені їх відпустити.

      Також у випуску:

      Демократи збираються блокувати рішення Трампа про запровадження надзвичайного стану в Конгресі та судах. 

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      18 лютого
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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
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