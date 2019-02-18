Голос Америки: Трамп вимагає від європейців забрати полонених бійців Ісламської держави

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп вимагає від європейців забрати полонених бійців, що воювали за Ісламську державу, та які є громадянами країн Європи і судити їх вдома, інакше США будуть вимушені їх відпустити.

Також у випуску: Демократи збираються блокувати рішення Трампа про запровадження надзвичайного стану в Конгресі та судах.