Голос Америки: Трамп вимагає від європейців забрати полонених бійців Ісламської держави
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп вимагає від європейців забрати полонених бійців, що воювали за Ісламську державу, та які є громадянами країн Європи і судити їх вдома, інакше США будуть вимушені їх відпустити.
Також у випуску:
Демократи збираються блокувати рішення Трампа про запровадження надзвичайного стану в Конгресі та судах.
Джерело: 24 канал
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