Голос Америки. Трамп высоко оценил свое пребывание на посту президента США
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп высоко оценил результаты первых 500 дней пребывания на посту президента США, его рейтинги поддержки колеблются около 40 %.
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Источник: 24 канал
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