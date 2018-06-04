00:48
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
25°C 15°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
  • пятница
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Голос Америки. Трамп высоко оценил свое пребывание на посту президента США

Голос Америки 19 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Дональд Трамп высоко оценил результаты первых 500 дней пребывания на посту президента США, его рейтинги поддержки колеблются около 40 %.

Также в выпуске:

Чего можно ожидать от исторической встречи президента США и лидера Северной Кореи.

В калифорнийском городе учредят программу гарантированного месячного дохода.

 

Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 4 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как Италия выступает против беженцев
4 июня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 66
Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом
4 июня, 22:29 Главные новости 4 июня: приговор Сущенко, полиграф Савченко и стрельба под Киевом
176
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
222
4 июня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 384
Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
4 июня, 21:36 Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востоке
Роман Пагулич 202
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук