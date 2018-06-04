Голос Америки. Трамп високо оцінив своє перебування на посаді президента США
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп високо оцінив результати перших 500 днів перебування на посаді президента США, його рейтинги підтримки коливаються біля 40 %.
Також у випуску:
Чого можна очікувати від історичної зустрічі президента США та лідера Північної Кореї.
У каліфорнійському місті започаткують програму гарантованого місячного прибутку.
Джерело: 24 канал
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