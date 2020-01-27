Голос Америки: Трамп задерживал помощь Украине из-за дела Байдена
В свежем выпуске "Голоса Америки" – демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении властью, а именно давлении на украинских лидеров с целью получения выгоды. Бывший помощник Трампа Джон Болтон написал в своей книге, что президент приказал заморозить военную помощь Украине, пока не объявят о расследовании против Джо Байдена.
Также в выпуске:
Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила "Грэмми" в номинации "Лучшая классическая книга".
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Жестокое убийство журналиста Сергиенко в 2014 году: следствие поставило точкусегодня , 23:25
-
Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудойсегодня , 22:20
-
Пентагон подтвердил катастрофу самолета США в Афганистане, но причастность талибов отрицаютсегодня , 21:31
Комментарии