Голос Америки: Трамп задерживал помощь Украине из-за дела Байдена

В свежем выпуске "Голоса Америки" – демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении властью, а именно давлении на украинских лидеров с целью получения выгоды. Бывший помощник Трампа Джон Болтон написал в своей книге, что президент приказал заморозить военную помощь Украине, пока не объявят о расследовании против Джо Байдена.

Также в выпуске: Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила "Грэмми" в номинации "Лучшая классическая книга".