Голос Америки: Трамп затримував допомогу Україні через справу Байдена
У свіжому випуску "Голосу Америки" – демократи звинувачують Дональда Трампа у зловживанні владою, а саме тиску на українських лідерів з метою отримання вигоди. Колишній помічник Трампа Джон Болтон написав у своїй книзі, що президент наказав заморозити військову допомогу Україні, допоки не оголосять про розслідування проти Джо Байдена.
Також у випуску:
Українська піаністка Надія Шпаченко отримала "Греммі" в номінації "Найкраща класична збірка".
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