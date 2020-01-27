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      Голос Америки: Трамп затримував допомогу Україні через справу Байдена

      Голос Америки 8 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – демократи звинувачують Дональда Трампа у зловживанні владою, а саме тиску на українських лідерів з метою отримання вигоди. Колишній помічник Трампа Джон Болтон написав у своїй книзі, що президент наказав заморозити військову допомогу Україні, допоки не оголосять про розслідування проти Джо Байдена.

      Також у випуску:

      Українська піаністка Надія Шпаченко отримала "Греммі" в номінації "Найкраща класична збірка".

       

       

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      Теги: Новини України Голос Америки Дональд Трамп Джозеф Байден Новини США
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