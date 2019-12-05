Голос Америки: Трамп ждет, когда ему объявят импичмент

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что демократы в Палате представителей помешались. И призвал их как можно скорее проголосовать за импичмент, чтобы дело перешло в Сенат.

Также в выпуске: Украина продолжает иметь двухпартийную поддержку в Конгрессе. Об этом заявили конгрессмены и сенаторы во время конференции, которую организовал Атлантический совет.