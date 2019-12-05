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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Голос Америки: Трамп ждет, когда ему объявят импичмент

      Голос Америки 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что демократы в Палате представителей помешались. И призвал их как можно скорее проголосовать за импичмент, чтобы дело перешло в Сенат.

      Также в выпуске:

      Украина продолжает иметь двухпартийную поддержку в Конгрессе. Об этом заявили конгрессмены и сенаторы во время конференции, которую организовал Атлантический совет.

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Голос Америки Импичмент Трампа
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