Голос Америки: Трамп ждет, когда ему объявят импичмент
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что демократы в Палате представителей помешались. И призвал их как можно скорее проголосовать за импичмент, чтобы дело перешло в Сенат.
Также в выпуске:
Украина продолжает иметь двухпартийную поддержку в Конгрессе. Об этом заявили конгрессмены и сенаторы во время конференции, которую организовал Атлантический совет.
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