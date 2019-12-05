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      Голос Америки: Трамп чекає, коли йому оголосять імпічмент

      Голос Америки 135 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп у твіттері заявив, що демократи у Палаті представників збожеволіли. І закликав їх якомога швидше проголосувати за імпічмент, аби справа перейшла до Сенату.

      Також у випуску:

      Україна продовжує мати двопартійну підтримку у Конгресі. Про це заявили конгресмени і сенатори під час конференції, яку організувала Атлантична рада.

      Чи потрібно промивати ніс при нежитю
      5 грудня
      2439
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Голос Америки Імпічмент Трампа
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