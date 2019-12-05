Голос Америки: Трамп чекає, коли йому оголосять імпічмент

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп у твіттері заявив, що демократи у Палаті представників збожеволіли. І закликав їх якомога швидше проголосувати за імпічмент, аби справа перейшла до Сенату.

Також у випуску: Україна продовжує мати двопартійну підтримку у Конгресі. Про це заявили конгресмени і сенатори під час конференції, яку організувала Атлантична рада.