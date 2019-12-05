Голос Америки: Трамп чекає, коли йому оголосять імпічмент
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп у твіттері заявив, що демократи у Палаті представників збожеволіли. І закликав їх якомога швидше проголосувати за імпічмент, аби справа перейшла до Сенату.
Також у випуску:
Україна продовжує мати двопартійну підтримку у Конгресі. Про це заявили конгресмени і сенатори під час конференції, яку організувала Атлантична рада.
5 грудня
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