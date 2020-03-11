Голос Америки: Трампа призывают объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса
В свежем выпуске "Голоса Америки" – ряд сенаторов готовят письмо для президента США Дональда Трампа. В нем они призывают не ждать наихудшего, а уже сейчас объявить в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Этот шаг позволит направить почти 40 миллиардов долларов из Федерального резервного фонда местным властям.
Также в выпуске:
ВОЗ объявила, что вспышка коронавируса в мире достигла уровня пандемии. В организации подчеркнули, что страны могут изменить ее ход, если будут выявлять, изолировать и отслеживать больных.
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