Голос Америки: Трампа закликають оголосити надзвичайний стан через коронавірус
У свіжому випуску "Голосу Америки" – низка сенаторів готують лист для президента США Дональда Трампа. У ньому вони закликиають не чекати найгіршого, а вже зараз оголосити у країні надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Цей крок дозволить спрямувати майже 40 мільярдів доларів з Федерального резервного фонду в місцеві влади.
Також у випуску:
ВООЗ оголосила, що спалах коронавірусу у світі сягнув рівня пандемії. В організації наголосили, що країни можуть змінити її хід, якщо будуть виявляти, ізольовувати та відстежувати хворих.
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