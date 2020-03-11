Голос Америки: Трампа закликають оголосити надзвичайний стан через коронавірус

У свіжому випуску "Голосу Америки" – низка сенаторів готують лист для президента США Дональда Трампа. У ньому вони закликиають не чекати найгіршого, а вже зараз оголосити у країні надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Цей крок дозволить спрямувати майже 40 мільярдів доларів з Федерального резервного фонду в місцеві влади.

Також у випуску: ВООЗ оголосила, що спалах коронавірусу у світі сягнув рівня пандемії. В організації наголосили, що країни можуть змінити її хід, якщо будуть виявляти, ізольовувати та відстежувати хворих. Українських ветеранів прийняли у Конгресі США: інтерв'ю з командиром медичного батальйону "Госпітальєри", народною депутаткою Яною Зінкевич.