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      Голос Америки: Трюдо объявил о помощи семьям погибших в катастрофе самолета МАУ

      Голос Америки 12 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – премьер-министр Канады заявил, что правительство выплатит по 25 тысяч канадских долларов семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране. Он пояснил, что эти деньги являются лишь первым шагом, то есть срочной помощью, которая нужна для оплаты траурных мероприятий.

      Также в выпуске:

      Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Ирана Брайан Гук отметил, что санкции Соединенных Штатов – самые жесткие в истории, и они осуществляют чрезвычайное влияние на коррумпированный режим в Иране.

      Госсекретарь Майк Помпео заявил, что никогда не слышал о возможной слежке за послом США в Украине Мари Йованович. Он добавил, что власти сделают все, чтобы выяснить, происходило ли это на самом деле.

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      Теги: Конфликт между США и Ираном Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Джастин Трюдо Новости США Канада Голос Америки
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