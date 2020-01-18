Голос Америки: Трюдо объявил о помощи семьям погибших в катастрофе самолета МАУ

В свежем выпуске "Голоса Америки" – премьер-министр Канады заявил, что правительство выплатит по 25 тысяч канадских долларов семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране. Он пояснил, что эти деньги являются лишь первым шагом, то есть срочной помощью, которая нужна для оплаты траурных мероприятий.

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Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Ирана Брайан Гук отметил, что санкции Соединенных Штатов – самые жесткие в истории, и они осуществляют чрезвычайное влияние на коррумпированный режим в Иране.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что никогда не слышал о возможной слежке за послом США в Украине Мари Йованович. Он добавил, что власти сделают все, чтобы выяснить, происходило ли это на самом деле.