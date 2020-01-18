Голос Америки: Трюдо оголосив про допомогу родинам загиблих в катастрофі літака МАУ
У свіжому випуску "Голосу Америки" – прем'єр-міністр Канади заявив, що уряд виплатить по 25 тисяч канадських доларів родинам загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані. Він пояснив, що ці гроші є лише першим кроком, тобто терміновою допомогою, яка потрібна для оплати жалобних заходів.
Також у випуску:
Спецпредставник Держдепартаменту США у справах Ірану Браян Гук відзначив, що санкції Сполучених Штатів – найжорсткіші в історії, і вони здійснюють надзвичайний вплив на корумпований режим в Ірані.
Держсекретар Майк Помпео заявив, що ніколи не чув про можливе стеження за послом США в Україні Марі Йованович. Він додав, що влада зробить все, щоб з'ясувати, чи це відбувалося насправді.
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