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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Голос Америки: Трюдо оголосив про допомогу родинам загиблих в катастрофі літака МАУ

      Голос Америки 169 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – прем'єр-міністр Канади заявив, що уряд виплатить по 25 тисяч канадських доларів родинам загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані. Він пояснив, що ці гроші є лише першим кроком, тобто терміновою допомогою, яка потрібна для оплати жалобних заходів.

      Також у випуску:

      Спецпредставник Держдепартаменту США у справах Ірану Браян Гук відзначив, що санкції Сполучених Штатів – найжорсткіші в історії, і вони здійснюють надзвичайний вплив на корумпований режим в Ірані. 

      Держсекретар Майк Помпео заявив, що ніколи не чув про можливе стеження за послом США в Україні Марі Йованович. Він додав, що влада зробить все, щоб з'ясувати, чи це відбувалося насправді.

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      Теги: Голос Америки Канада Новини США Джастін Трюдо Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Конфлікт між США та Іраном
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