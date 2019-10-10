Голос Америки: Турция начала военную операцию в Северной Сирии
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент Реджеп Эрдоган заявил, что военная операция против курдов плановая. До недавнего времени курды в Сирии получали сильную поддержку от США.
Также в выпуске:
Администрация Президента США отказывается сотрудничать по делу об импичменте.
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