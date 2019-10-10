00:42
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Голос Америки: Турция начала военную операцию в Северной Сирии

      Голос Америки 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент Реджеп Эрдоган заявил, что военная операция против курдов плановая. До недавнего времени курды в Сирии получали сильную поддержку от США.

      Также в выпуске:

      Администрация Президента США отказывается сотрудничать по делу об импичменте.

      blog_ava
      Как всегда выглядеть стильно, имея 10 вещей: полезные советы от Андре Тана
      9 октября
      1117
      Теги: Война в Сирии Новости Турции Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      9 октября , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 264
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      170
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 185
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      9 октября , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 299
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук