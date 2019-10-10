Голос Америки: Туреччина розпочала військову операцію у Північній Сирії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент Реджеп Ердоган заявив, що військова операція проти курдів планова. Донедавна курди у Сирії отримували сильну підтримку від США.
Також у випуску:
Адміністрація Президента США відмовляється співпрацювати у справі щодо імпічменту.
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