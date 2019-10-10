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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Голос Америки: Туреччина розпочала військову операцію у Північній Сирії

      Голос Америки 73 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент Реджеп Ердоган заявив, що військова операція проти курдів планова. Донедавна курди у Сирії отримували сильну підтримку від США.

      Також у випуску:

      Адміністрація Президента США відмовляється співпрацювати у справі щодо імпічменту. 

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      Теги: Голос Америки Новини Туреччини Війна у Сирії
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