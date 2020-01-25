Голос Америки: Украина получила новую партию военной помощи от США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Одессе представители посольства США передали Украине новую партию военной помощи. Снаряжение передали в рамках проекта международной технической помощи.
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Ровно пять лет назад боевики расстреляли из "Градов" жилой район Мариуполя. Тогда погиб 31 человек.
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