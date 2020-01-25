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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
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      Голос Америки: Украина получила новую партию военной помощи от США

      Голос Америки 66 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Одессе представители посольства США передали Украине новую партию военной помощи. Снаряжение передали в рамках проекта международной технической помощи.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Голос Америки
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