Голос Америки: Украина получила новую партию военной помощи от США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Одессе представители посольства США передали Украине новую партию военной помощи. Снаряжение передали в рамках проекта международной технической помощи.

Также в выпуске: Ровно пять лет назад боевики расстреляли из "Градов" жилой район Мариуполя. Тогда погиб 31 человек.