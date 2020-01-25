Голос Америки: Україна отримала нову партію оборонної допомоги від США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Одесі представники посольства США передали Україні нову партію оборонної допомоги. Спорядження передали у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги.
Також у випуску:
Рівно п'ять років тому бойовики розстріляли з "Градів" житловий район Маріуполя. Тоді загинула 31 людина.
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