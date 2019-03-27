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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Украинцы из Лос-Анджелеса преодолеют свыше 600 километров, чтобы проголосовать

      Голос Америки 12 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – единственный украинский избирательный участок на западном побережье США находится в Сан-Франциско. Поэтому украинцам из Лос-Анджелеса придется преодолеть расстояние в 600 километров, чтобы проголосовать на президентских выборах 31 марта.

      Также в выпуске:


      Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время слушаний в Конгрессе, что Россия попытается вмешаться в выборы в Украине.

      Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавит турецкий дипломат Халит Чевик.

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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