Голос Америки: Украинцы из Лос-Анджелеса преодолеют свыше 600 километров, чтобы проголосовать
В свежем выпуске "Голоса Америки" – единственный украинский избирательный участок на западном побережье США находится в Сан-Франциско. Поэтому украинцам из Лос-Анджелеса придется преодолеть расстояние в 600 километров, чтобы проголосовать на президентских выборах 31 марта.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время слушаний в Конгрессе, что Россия попытается вмешаться в выборы в Украине.
Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавит турецкий дипломат Халит Чевик.
27 марта
Источник: 24 канал
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