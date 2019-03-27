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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Українці з Лос-Анджелеса долатимуть понад 600 кілометрів, щоб проголосувати

      Голос Америки 14 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – єдина українська виборча дільниця на західному побережжі США розташована у Сан-Франциско. Тож, українцям з Лос-Анджелеса прийдеться подолати відстань у 600 кілометрів, щоб проголосувати на президентських виборах 31 березня.

      Також у випуску:

      Держсекретар США Майк Помпео заявив під час слухань у Конгресі, що Росія намагатиметься втрутитись у вибори в Україні.

      Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолить турецький дипломат Халіт Чевік.

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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