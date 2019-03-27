Голос Америки: Українці з Лос-Анджелеса долатимуть понад 600 кілометрів, щоб проголосувати

У свіжому випуску "Голосу Америки" – єдина українська виборча дільниця на західному побережжі США розташована у Сан-Франциско. Тож, українцям з Лос-Анджелеса прийдеться подолати відстань у 600 кілометрів, щоб проголосувати на президентських виборах 31 березня.

Також у випуску: Держсекретар США Майк Помпео заявив під час слухань у Конгресі, що Росія намагатиметься втрутитись у вибори в Україні. Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолить турецький дипломат Халіт Чевік.

Джерело: 24 канал