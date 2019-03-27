Голос Америки: Українці з Лос-Анджелеса долатимуть понад 600 кілометрів, щоб проголосувати
У свіжому випуску "Голосу Америки" – єдина українська виборча дільниця на західному побережжі США розташована у Сан-Франциско. Тож, українцям з Лос-Анджелеса прийдеться подолати відстань у 600 кілометрів, щоб проголосувати на президентських виборах 31 березня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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