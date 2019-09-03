Голос Америки: Украинцы провели колоритный фестиваль в Сан-Диего

В свежем выпуске "Голоса Америки" – ежегодно на американский День труда украинцы в Сан-Диего на юге Калифорнии, устраивают фестиваль. Гостей мероприятия они знакомят с украинскими традициями и культурой, а у океана зажигают костер.

Также в выпуске: Борис Джонсон потерял большинство в британском парламенте. Багамские острова страдают от последствий мощного урагана "Дориан", стихия приближается к побережью США. Ватра у океана: в Сан-Диего прошел украинский фестиваль.

Источник: 24 канал