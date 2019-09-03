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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Голос Америки: Украинцы провели колоритный фестиваль в Сан-Диего

      Голос Америки 49 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – ежегодно на американский День труда украинцы в Сан-Диего на юге Калифорнии, устраивают фестиваль. Гостей мероприятия они знакомят с украинскими традициями и культурой, а у океана зажигают костер.

      Также в выпуске:

      Борис Джонсон потерял большинство в британском парламенте.

      Багамские острова страдают от последствий мощного урагана "Дориан", стихия приближается к побережью США.

      Ватра у океана: в Сан-Диего прошел украинский фестиваль.

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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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