Голос Америки: Українці провели колоритний фестиваль у Сан-Дієго

У свіжому випуску "Голосу Америки" – щороку на американський День праці українці в Сан-Дієго, що на півдні Каліфорнії, влаштовують фестиваль. Гостей заходу вони знайомлять з українськими традиціями та культурою, а біля океану запалюють ватру.

Також у випуску: Борис Джонсон втратив більшість у британському парламенті. Багамські острови потерпають від наслідків потужного урагану "Доріан", стихія наближається до узбережжя США. Ватра біля океану: у Сан-Дієго пройшов український фестиваль.

Джерело: 24 канал