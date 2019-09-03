Голос Америки: Українці провели колоритний фестиваль у Сан-Дієго
У свіжому випуску "Голосу Америки" – щороку на американський День праці українці в Сан-Дієго, що на півдні Каліфорнії, влаштовують фестиваль. Гостей заходу вони знайомлять з українськими традиціями та культурою, а біля океану запалюють ватру.
Також у випуску:
Борис Джонсон втратив більшість у британському парламенті.
Багамські острови потерпають від наслідків потужного урагану "Доріан", стихія наближається до узбережжя США.
Ватра біля океану: у Сан-Дієго пройшов український фестиваль.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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