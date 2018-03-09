Голос Америки. Украинская диаспора давит на конгрессменов США
Голос Америки 22:56, 9 марта 586 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – украинские дни в Конгрессе – уникальная возможность для представителей диаспоры лоббировать интересы Украины в Конгрессе.
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Источник: 24 Канал
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