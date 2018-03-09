Голос Америки. Українська діаспора тисне на конгресменів США
Голос Америки 22:54, 9 березня 1029 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – українські дні в Конгресі – унікальна можливість для представників діаспори лобіювати інтереси України в Конгресі.
Також у випуску:
Запроваджені напередодні тарифи на сталь і алюміній викликали гостру реакцію в найближчих союзників США.
МВФ знову нагадує Києву про антикорупційний суд.
Джерело: 24 Канал
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