Голос Америки. Українська діаспора тисне на конгресменів США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – українські дні в Конгресі – унікальна можливість для представників діаспори лобіювати інтереси України в Конгресі.

Також у випуску: Запроваджені напередодні тарифи на сталь і алюміній викликали гостру реакцію в найближчих союзників США. МВФ знову нагадує Києву про антикорупційний суд.