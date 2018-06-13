Голос Америки. Украинская община в США поддержит Сенцова голоданием
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – под российским посольством в США прошла акция в поддержку Олега Сенцова. Также украинская община в Америке поддержит пленника Кремля однодневным голоданием.
Также в выпуске:
В Вашингтоне открылась выставка работ украинского художника Николая Гетмана, посвященная памяти жертв ГУЛАГа.
Источник: 24 Канал
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