Голос Америки. Українська громада в США підтримає Сенцова голодуванням
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – під російським посольством в США відбулась акція на підтримку Олега Сенцова. Також українська громада в Америці підтримає бранця Кремля одноденним голодуванням.
Також у випуску:
У Вашингтоні відкрилась виставка робіт українського художника Миколи Гетьмана, присвячена пам'яті жертв ГУЛАГа.
Джерело: 24 Канал
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