Голос Америки: украинские моряки учатся руководить американскими катерами " Айленд"
В свежем выпуске "Голоса Америки" – тридцать украинских моряков в Балтиморе учатся управлять американскими катерами класса "Айленд", которые правительство США накануне подарило Украине.
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Источник: 24 канал
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