Голос Америки: Українські моряки навчаються керувати американськими катерами "Айленд"

Питання України на порядку денному переговорів між Макроном та Путіним.

У свіжому випуску "Голосу Америки" – тридцять українських моряків у Балтиморі навчаються керувати американськими катерами класу "Айленд", які уряд США напередодні подарував Україні.

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