00:24
20 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 19 серпня
      Вєсті. UA: Провальний майстер-клас від "Слуги народу". Донька Добкіна хоче в політику
      Вєсті.UA
      19:47, 19 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: Українські моряки навчаються керувати американськими катерами "Айленд"

      Голос Америки 16 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – тридцять українських моряків у Балтиморі навчаються керувати американськими катерами класу "Айленд", які уряд США напередодні подарував Україні.

      Також у випуску:

      Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відвідав Україну.

      Питання України на порядку денному переговорів між Макроном та Путіним.

      blog_ava
      Чим корисний мед: 9 лікувальних властивостей, в які вірять люди
      19 серпня
      6583
      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 серпня: візит Нетаньяху, прослушка в ГПУ і депутатська зарплата
      19 серпня , 22:24 Головні новини 19 серпня: візит Нетаньяху, прослушка в ГПУ і депутатська зарплата
      1383
      Мусорный потоп, пляжи под запретом и шаг влево, шаг вправо – расстрел: новости Крымнаша
      19 серпня , 22:00 Мусорный потоп, пляжи под запретом и шаг влево, шаг вправо – расстрел: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 906
      КДБ, комуністи та перші політичні кроки: як Україна йшла до Незалежності
      19 серпня , 21:33 КДБ, комуністи та перші політичні кроки: як Україна йшла до Незалежності
      226
      Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни
      19 серпня , 20:31 Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни
      1084
      Біньямін Нетаньяху в Києві: якими будуть наслідки візиту прем’єра Ізраїлю
      19 серпня , 19:20 Біньямін Нетаньяху в Києві: якими будуть наслідки візиту прем’єра Ізраїлю
      Євгенія Мазур 844
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук