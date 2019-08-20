Голос Америки: Українські моряки навчаються керувати американськими катерами "Айленд"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – тридцять українських моряків у Балтиморі навчаються керувати американськими катерами класу "Айленд", які уряд США напередодні подарував Україні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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