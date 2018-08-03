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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Голос Америки. Украинские студенты рассказали, как они получают заочное образование в США

Голос Америки 63 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – около миллиона иностранцев получают высшее образование в Соединенных штатах Америки. Самой популярной специальностью среди иностранцев есть бизнес, инженерия и программирование. Украинские студенты рассказали, что обучение заочно стоит дешевле и позволяет получать практический опыт.

Также в выпуске:

Администрация Трампа обеспокоена попытками России вмешаться в промежуточные выборы 2018 года.

 

Теги: Новости России Дональд Трамп Новости США Образование Голос Америки
Источник: 24 канал
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