Голос Америки. Украинские студенты рассказали, как они получают заочное образование в США

В свежем выпуске "Голос Америки" – около миллиона иностранцев получают высшее образование в Соединенных штатах Америки. Самой популярной специальностью среди иностранцев есть бизнес, инженерия и программирование. Украинские студенты рассказали, что обучение заочно стоит дешевле и позволяет получать практический опыт.

Также в выпуске: Администрация Трампа обеспокоена попытками России вмешаться в промежуточные выборы 2018 года.