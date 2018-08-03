Голос Америки. Украинские студенты рассказали, как они получают заочное образование в США
В свежем выпуске "Голос Америки" – около миллиона иностранцев получают высшее образование в Соединенных штатах Америки. Самой популярной специальностью среди иностранцев есть бизнес, инженерия и программирование. Украинские студенты рассказали, что обучение заочно стоит дешевле и позволяет получать практический опыт.
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Источник: 24 канал
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