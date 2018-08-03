Голос Америки. Українські студенти розповіли, як вони отримують заочну освіту у США
У свіжому випуску "Голос Америки" – близько мільйона іноземців отримують вищу освіту у Сполучених штатах Америки. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є бізнес, інженерія та програмування. Українські студенти розповіли, що навчання заочно коштує дешевше і дозволяє отримувати практичний досвід.
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Джерело: 24 Канал
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