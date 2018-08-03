Голос Америки. Українські студенти розповіли, як вони отримують заочну освіту у США

У свіжому випуску "Голос Америки" – близько мільйона іноземців отримують вищу освіту у Сполучених штатах Америки. Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців є бізнес, інженерія та програмування. Українські студенти розповіли, що навчання заочно коштує дешевше і дозволяє отримувати практичний досвід.

Також у випуску: Адміністрація Трампа занепокоєна спробами Росії втрутитися в проміжні вибори 2018 року.