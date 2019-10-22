Голос Америки: Украинский дизайнер устроила благотворительный вечер в Чикаго

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Чикаго состоялся благотворительный вечер с участием украинского дизайнера Оксаны Караванской. Модный показ организовали в Украинской кафедральной школе Святого Николая. Вырученные средства будут направлены на обновление школы.

Также в выпуске: Почему показания Уильяма Тейлора важны в деле расследования действий Трампа в отношении Украины? Либеральная партия победила на парламентских выборах в Канаде.