Голос Америки: Украинский дизайнер устроила благотворительный вечер в Чикаго
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Чикаго состоялся благотворительный вечер с участием украинского дизайнера Оксаны Караванской. Модный показ организовали в Украинской кафедральной школе Святого Николая. Вырученные средства будут направлены на обновление школы.
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