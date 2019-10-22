Голос Америки: Українська дизайнерка влаштувала благодійний вечір у Чикаго
У свіжому випуску "Голосу Америки" – У Чикаго відбувся благодійний вечір за участю української дизайнерки Оксани Караванської. Модний показ організували у Українській катедральній школі Святого Миколая. Виручені кошти будуть спрямовані на оновлення школи.
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