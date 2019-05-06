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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Голос Америки: В авиакатастрофе в Шереметьево мог погибнуть гражданин США

      Голос Америки 18 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в результаты трагедии в Шереметьево погиб гражданин США, об этом сообщают информагентства РФ, ссылаясь на свои источники. Согласно списку пассажиров, на борту был американец Джереми Брукс, летевший из Лос-Анджелеса со стыковкой в Москве. В списках выживших его имени нет. В Госдепе США эту информацию пока не комментируют.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости России Голос Америки Авиакатастрофа в Шереметьево Новости США
      Источник: 24 канал
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