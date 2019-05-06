Голос Америки: В авиакатастрофе в Шереметьево мог погибнуть гражданин США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в результаты трагедии в Шереметьево погиб гражданин США, об этом сообщают информагентства РФ, ссылаясь на свои источники. Согласно списку пассажиров, на борту был американец Джереми Брукс, летевший из Лос-Анджелеса со стыковкой в Москве. В списках выживших его имени нет. В Госдепе США эту информацию пока не комментируют.
Также в выпуске:
Госсекретарь США Майк Помпео, напомнил, какую жертву пришлось заплатить Украине за территориальные амбиции России.
Мусор на экспорт. Куда страны Европы и Северной Америки девают мусор.
До миллиона видов растений и животных находятся на грани исчезновения – отчет ООН.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии