Голос Америки: В авиакатастрофе в Шереметьево мог погибнуть гражданин США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в результаты трагедии в Шереметьево погиб гражданин США, об этом сообщают информагентства РФ, ссылаясь на свои источники. Согласно списку пассажиров, на борту был американец Джереми Брукс, летевший из Лос-Анджелеса со стыковкой в Москве. В списках выживших его имени нет. В Госдепе США эту информацию пока не комментируют.

Также в выпуске: Госсекретарь США Майк Помпео, напомнил, какую жертву пришлось заплатить Украине за территориальные амбиции России. Мусор на экспорт. Куда страны Европы и Северной Америки девают мусор. До миллиона видов растений и животных находятся на грани исчезновения – отчет ООН.

Источник: 24 канал