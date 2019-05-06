Голос Америки: В авіакатастрофі в Шереметьєво міг загинути громадянин США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – в результати трагедії в Шереметьєво загинув громадянин США, про це повідомляють інформагентства РФ, посилаючись на свої джерела. Згідно зі списком пасажирів, на борту був американець Джеремі Брукс, який летів з Лос-Анджелесу зі стикуванням в Москві. В списках тих, хто вижив, його імені немає. В Держдепі США цю інформацію поки не коментують.

Також у випуску: Держсекретар США, Майк Помпео, нагадав, яку жертву довелося заплатити Україні через територіальні амбіції Росії. Сміття на експорт. Куди країни Європи та Північної Америки дівають сміття. До мільйона видів рослин та тварин перебувають на межі зникнення – звіт ООН.

Джерело: 24 канал