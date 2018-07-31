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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Голос Америки. В чем обвиняют Пола Манафорта

Голос Америки 17 Читати новину українською

В свижжому выпуска Голоса Америки – в Федеральном суде штата Вирджиния начался суд над Полом Манафортом. Его обвиняют в возможных незаконных связех избирательного штаба Трампа с российским руководством и возможные нарушения налогового законодательства и отмывании денег, в том числе в интересах Януковича.

Также в выпуске:

С 1 августа в сеть могут выложить схемы печати оружия на 3D-принтере.

Эксперты боятся стремительного роста количества огнестрельного оружия.

Теги: Новости США Пол Манафорт Голос Америки
Источник: 24 канал
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