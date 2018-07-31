Голос Америки. В чем обвиняют Пола Манафорта

В свижжому выпуска Голоса Америки – в Федеральном суде штата Вирджиния начался суд над Полом Манафортом. Его обвиняют в возможных незаконных связех избирательного штаба Трампа с российским руководством и возможные нарушения налогового законодательства и отмывании денег, в том числе в интересах Януковича.

Также в выпуске: С 1 августа в сеть могут выложить схемы печати оружия на 3D-принтере.



Эксперты боятся стремительного роста количества огнестрельного оружия.