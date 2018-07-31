Голос Америки. В чем обвиняют Пола Манафорта
В свижжому выпуска Голоса Америки – в Федеральном суде штата Вирджиния начался суд над Полом Манафортом. Его обвиняют в возможных незаконных связех избирательного штаба Трампа с российским руководством и возможные нарушения налогового законодательства и отмывании денег, в том числе в интересах Януковича.
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Источник: 24 канал
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