Голос Америки. У чому звинувачують Пола Манафорта

У свіжжому випуску Глосу Америки – у Федеральному суді штату Вірджинія почався суд над Полом Манфортом. Його звинувачують у можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом та можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича.

Також у випуску: З 1 серпня у мережу можуть викласти схеми друку зброї на 3D-принтері. Експерти бояться стрімкого зростання кількості вогнепальної зброї.