Голос Америки. У чому звинувачують Пола Манафорта
У свіжжому випуску Глосу Америки – у Федеральному суді штату Вірджинія почався суд над Полом Манфортом. Його звинувачують у можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом та можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича.
Також у випуску:
З 1 серпня у мережу можуть викласти схеми друку зброї на 3D-принтері.
Експерти бояться стрімкого зростання кількості вогнепальної зброї.
Джерело: 24 канал
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