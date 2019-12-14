Голос Америки: В чем обвиняют Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – "злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса". В этом демократы теперь официально обвиняют президента США Дональда Трампа. Если большинство конгрессменов согласится признать вину хотя бы по одной статье, ему объявят импичмент.
Также в выпуске:
Международный валютный фонд объявил о предварительной договоренности по новой программе помощи финансирования Украины.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии