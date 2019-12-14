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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Голос Америки: В чем обвиняют Трампа

      Голос Америки 30 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – "злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса". В этом демократы теперь официально обвиняют президента США Дональда Трампа. Если большинство конгрессменов согласится признать вину хотя бы по одной статье, ему объявят импичмент.

      Также в выпуске:

      Международный валютный фонд объявил о предварительной договоренности по новой программе помощи финансирования Украины.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Голос Америки
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