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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      Голос Америки: У чому звинувачують Трампа

      Голос Америки 2 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – "зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу". У цьому демократи тепер офіційно звинувачують президента США Дональда Трампа. Якщо більшість конгресменів погодиться визнати провину хоча б по одній статті, йому оголосять імпічмент.

      Також у випуску:

      Міжнародний валютний фонд оголосив про попередню домовленість щодо нової програми допомоги фінансування України.

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      сьогодні
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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
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