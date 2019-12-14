Голос Америки: У чому звинувачують Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – "зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу". У цьому демократи тепер офіційно звинувачують президента США Дональда Трампа. Якщо більшість конгресменів погодиться визнати провину хоча б по одній статті, йому оголосять імпічмент.
Також у випуску:
Міжнародний валютний фонд оголосив про попередню домовленість щодо нової програми допомоги фінансування України.
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