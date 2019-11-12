Голос Америки: В День ветеранов американские военные получили в подарок авто
В свежем выпуске "Голоса Америки" – одна из американских страховых компаний в День ветеранов подарила ветерану Иракской войны Тайлеру Голстейну авто, чтобы ему было немножко легче приспособиться к гражданской жизни. Еще одну машину получила ветеран военно-морских сил Марина Родригес.
Также в выпуске:
США отмечают День ветеранов. Торжественные мероприятия проходят по всей стране.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии