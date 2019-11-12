Голос Америки: У День ветеранів американські військові отримали у подарунок авто

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Одна з американських страхових компаній у День ветеранів подарувала ветерану Іракської війни Тайлеру Голстейну авто, аби йому було трошки легше пристосуватися до цивільного життя. Ще одну автівку дістала ветеранка військово-морських сил Маріна Родрігес.

Також у випуску: США відзначають День ветеранів. Урочисті заходи проходять по всій країні.