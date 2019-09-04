Голос Америки: в каком случае для Украины может быть невыгоден обмен пленными

В свежем выпуске "Голоса Америки" – есть неподтвержденная информация, что 7 сентября может состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Среди лиц, которых требует враг, называют имя "зенитчика ДНР" Владимира Цемаха из Снежного, где в 2014 году был сбит МН-17. Именно из-за него, возможно, задерживается обмен. Его возвращение в Россию может быть невыгодным для Украины, считают эксперты.

Также в выпуске: Багамские острова приходят в себя от мощного тропического урагана "Дориан". Сумма убытков может быть до 40 миллионов долларов.

Источник: 24 канал