Голос Америки: в каком случае для Украины может быть невыгоден обмен пленными
В свежем выпуске "Голоса Америки" – есть неподтвержденная информация, что 7 сентября может состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Среди лиц, которых требует враг, называют имя "зенитчика ДНР" Владимира Цемаха из Снежного, где в 2014 году был сбит МН-17. Именно из-за него, возможно, задерживается обмен. Его возвращение в Россию может быть невыгодным для Украины, считают эксперты.
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Источник: 24 канал
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