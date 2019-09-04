10:13
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, 4 сентября
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Голос Америки: в каком случае для Украины может быть невыгоден обмен пленными

      Голос Америки 247 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – есть неподтвержденная информация, что 7 сентября может состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Среди лиц, которых требует враг, называют имя "зенитчика ДНР" Владимира Цемаха из Снежного, где в 2014 году был сбит МН-17. Именно из-за него, возможно, задерживается обмен. Его возвращение в Россию может быть невыгодным для Украины, считают эксперты.

      Также в выпуске:

      Багамские острова приходят в себя от мощного тропического урагана "Дориан". Сумма убытков может быть до 40 миллионов долларов.

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 20 человек, среди них дети
      сегодня
      4509
      Теги: Украина – Россия MH17 Обмен пленными Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 09:04 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 450
      Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      сегодня , 08:40 Зарплатный вопрос депутатов: что выберет Зеленский?
      Блог Медіа 195
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      4 сентября , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      934
      Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      сегодня , 07:14 Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко
      Світлана Попова 2075
      Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      4 сентября , 22:00 Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2929
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук